Муж узнал о распутстве, увидев ее живот: красавица-актриса раскрыла россиянам глаза на СССР

Нынешние россияне полагают, что времена СССР были эпохой целомудренности и скромности. Но история некоторых артистов доказывает обратное. Достаточно вспомнить личную жизнь красавицы-актрисы Марии Стерниковой. Она вышла замуж за переводчика Алексея Стычкина, от которого родила дочку Катю. Когда супругу пришлось отправиться в длительную командировку в Штаты, Мария за ним не последовала. Актриса недолго пробыла без мужского внимания, уже вскоре она закрутила роман с коллегой Валерием Носиком. Ее не смутило даже то, что избранник тоже не был свободен. Своей изменой актер разбил сердце супруги Лии Ахеджаковой. Узнав о предательстве возлюбленного, она тут же подала на развод.

А Стычкин узнал о неверности еще более неожиданным образом. Приехав увидеться с женой и дочкой, он обнаружил, что Мария беременна от другого. В ее паспорте два штампа стоят одним днем: один о разводе с Алексеем, второй о замужестве с Валерием.