Муж устал смотреть на спортивные костюмы: обомлеете от преображения женщины на «Модном приговоре»

Татьяна никогда бы не оказалась в программе «Модный приговор», если бы не супруг. Уж очень ему надоела ее манера одеваться в спортивные костюмы. К тому же пышнотелая героиня поправилась еще на 15 килограммов. Экспертам передачи было над чем поработать.

Народные стилисты одели Татьяну в оверсайз-туники, рубашки и широкие штаны. Женщина при этом стала выглядеть еще более возрастной. В такой просторной одежде она чувствовала себя неуютно, потому что сама больше любит подчеркивать фигуру при помощи нарядов (даже если это спортивные топы и легинсы).

Профессиональные стилисты решили отказаться от необъятных одеяний в пользу полуприлегающих силуэтов и ярких акцентов. Длинное бежевое платье с поясом на талии они дополнили салатовым бомбером до середины бедра. Синюю тунику с лодочками в тон и бирюзовые штаны оттенил элегантный клатч.

Немалую роль в преображении героини сыграла и новая стрижка. Короткие медные пряди освежили лицо и придали образу умеренную дерзость.