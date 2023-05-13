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Муж ушел, дочь отвернулась: на бывшую Серова без слез не взглянешь

13 мая 2023 08:45
Муж ушел, дочь отвернулась: на бывшую Серова без слез не взглянешь

Экс-супруга артиста выставила себя на посмешище.

Александр Серов не любит вспоминать о бывшей жене Елене Стебеневой, рядом с которой провел 19 лет жизни. Артист считает экс-супругу предательницей и держит на нее обиду за то, что та отсудила у него половину имущества.

Дружеские отношения бывшим возлюбленным сохранить не удалось, но это еще полбеды. От Стебеневой не только ушел муж — от нее отвернулась и единственная дочь Мишель. Звездная наследница близка со своим отцом-музыкантом, а вот от общения с матерью отказалась.

Стебенева до глубины души возмущена таким поворотом событий. Она устроила скандал в Сети, где пригрозила дочери, что расскажет широкой общественности правду про их взаимоотношения. Елена заявила, что в течение последних трех месяцев Мишель ей «и слова не сказала».

Интернет-пользователи осудили поддавшуюся эмоциям Стебеневу и отметили, что на бедную женщину без слез не взглянешь. По мнению большинства, бывшей гимнастке следовало быть умнее и не выносить сор из избы. Муж ушел, дочь отвернулась: на бывшую Серова без слез не взглянешь

«Как можно писать такие вещи про свою дочь? Это ваше воспитание, ваша вина. Зачем выставлять на весь мир, зачем всем все знать? Навестите ее сами, у нее семья, дети. Будьте честнее», — призывают Елену в Сети.

Фото: Global Look Press, кадр из программы «Судьба человека»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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