Муж ушел, дочь отвернулась: на бывшую Серова без слез не взглянешь

Александр Серов не любит вспоминать о бывшей жене Елене Стебеневой, рядом с которой провел 19 лет жизни. Артист считает экс-супругу предательницей и держит на нее обиду за то, что та отсудила у него половину имущества.

Дружеские отношения бывшим возлюбленным сохранить не удалось, но это еще полбеды. От Стебеневой не только ушел муж — от нее отвернулась и единственная дочь Мишель. Звездная наследница близка со своим отцом-музыкантом, а вот от общения с матерью отказалась.

Стебенева до глубины души возмущена таким поворотом событий. Она устроила скандал в Сети, где пригрозила дочери, что расскажет широкой общественности правду про их взаимоотношения. Елена заявила, что в течение последних трех месяцев Мишель ей «и слова не сказала».

Интернет-пользователи осудили поддавшуюся эмоциям Стебеневу и отметили, что на бедную женщину без слез не взглянешь. По мнению большинства, бывшей гимнастке следовало быть умнее и не выносить сор из избы.