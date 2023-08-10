Муж умолял переодеть жену, которая выглядит как Баба-яга: на такой результат не надеялся

Татьяна стала участницей шоу «Модный приговор» благодаря супругу. Муж россиянки был недоволен тем, что его избранница одевается будто Баба-яга, и буквально молил стилистов о помощи.

Будучи ведущей корпоративов, Татьяна привыкла примерять на себя разные образы. В итоге и в обычной жизни она стала злобной старушкой из детской сказки. Лишь когда за нее взялись профессионалы, женщина поняла, как сильно ошибалась.

Стилисты покрасили волосы Татьяны в розовый цвет и подобрали ей три разных образа, в каждом из которых она была сногсшибательна. Россиянка заметно помолодела, похорошела и стала выглядеть элегантно, женственно и современно.

Самое главное, что муж героини проекта остался в восторге. Он признался, что верил в мастерство стилистов, но такого потрясающего результата не ожидал.