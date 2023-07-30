Муж умер, детей нет: советскую кинобабушку обожали миллионы, но ее судьбе не позавидуешь

Валентина Ананьина прославилась десятками фильмов и сериалов, в которых играла преимущественно бабушек. Зрители видели ее в фильме «Летят журавли», сериале «Доярке из Хацапетовки» и драме «Мы странно встретились». Поклонники осыпали артистку комплиментами, но мало кто представлял, как трагично складывалась ее жизнь вне съемочной площадки.

Так, на жизненному пути Ананьина регулярно сталкивалась с несчастьями и трудностями. Уже в 26 лет ее разбил инфаркт, и восстановление заняло целый месяц. А ее супруг, с которым она жила долгие годы, скончался, когда ей было всего лишь 46 лет. После этого она уже не выходила замуж, поэтому так и не стала матерью.

Следующее несчастье случилось, когда артистке было 74 года. После инсульта звезду сцены частично парализовало, она два года восстанавливала здоровье, но смогла вернуться к работе.

Окончательно на пенсию Ананьина ушла только в прошлом году. Последней ее работой значится комедия «Танцы на высоте», где у нее лишь эпизодическая роль. После этого артистка не снималась и теперь ведет спокойный образ жизни в полном одиночестве.