Муж ударил по лицу: что известно о жертве, на которую Поргина пошла ради Караченцова

Людмила Поргина и Николай Караченцов прожили вместе более 40 лет. Супруга была со звездой «Приключений Электроника» до последнего, поддерживая его и в горе, и в радости. Пять лет спустя после смерти артиста всплыло множество грязных тайн из личной жизни советского секс-символа.

Для Поргиной Караченцов стал третьим мужем. От первого супруга, актера Михаила Поляка, бедняжка ушла из-за домашнего насилия. Следующим избранником артистки стал каскадер Виктор Корзун. Взрослый и серьезный мужчина, он казался идеальным партнером, однако ветреная красавица влюбилась.

Когда яркий и успешный кавалер позвал замуж, Людмила Поргина решила развестись. Корзун уход супруги к Николаю Караченцову воспринял в штыки. Напоследок разъяренный муж поколотил актрису. Это была последняя встреча бывших возлюбленных.