Муж Тоси из фильма «Москва слезам не верит» всю жизнь любил одну женщину: обомлеете, увидев ее

Борис Сморчков полюбился зрителям благодаря картине «Москва слезам не верит». Актер сыграл добродушного Николая — жениха, а потом и супруга застенчивой Антонины. Как и его герой, Сморчков оказался однолюбом.

Борис Федорович был женат на актрисе Анне Варпаховской. Она известна по картинам «Хождение по мукам», «Экипаж», «Суета сует» и по другим лентам. Брак красавицы-актрисы со Сморчковым не был счастливым. Варпаховская планировала переехать в Канаду, но Борис Федорович был категорически против эмиграции. Они так и не достигли компромисса, и на этом их пути разошлись. Сморчков остался на родине, а Варпаховская отправилась покорять Канаду.

После расставания с супругой актер больше не женился и пронес любовь к ней через всю жизнь. До последнего дня Сморчков жил воспоминаниями о Варпаховской, но в то же время он был искренне рад ее успеху за рубежом. Анна Леонидовна открыла в Торонто свой театр, обзавелась шикарной квартирой и новой семьей. Обворожительная звезда картины «Хождение по мукам» так и осталась главной женщиной в жизни советского актера.