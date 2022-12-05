Муж стал зятем: нравы звезд советского кино сегодня вызовут оторопь

Марина Ладынина была очень успешной советской актрисой и снялась во многих ярких лентах. Она появилась в таких картинах, как «Кубанские казаки», «Свинарка и пастух» и «Богатая невеста». Личная жизнь артистки тоже бурлила, хотя поначалу все складывалось предсказуемо.

Первым супругом Ладыниной стал актер Иван Любезнов, с которым они познакомились еще в студенчестве. Оба были выходцами из провинций и далеки от столичных нравов, поэтому сразу почувствовали некое родство. Но постепенно супруги стали отдаляться друг от друга, так как работали в разных театрах. Любезнов хотел, чтобы оба пожертвовали карьерой ради брака и уехали из столицы, но у Ладыниной были свои планы. Конец их отношениям положил начинающий тогда режиссер Иван Пырьев. Он снял супругов в своей картине «Богатая невеста», и это послужило точкой невозврата к их семейному счастью. Пырьев, хоть и состоял на тот момент в браке, всерьез увлекся Ладыниной. Между ними начался роман, и артистка забеременела. Оба ушли от законных супругов и стали жить вместе.

Отчаявшемуся Любезнову Ладынина предложила жениться на ее сестре, ведь они с ней были очень похожи. Актер, как ни странно, последовал совету бывшей супруги. Так Ладынина стала свояченицей своему экс-мужу. В новом браке Любезнов прожил со второй женой душа в душу. А когда он овдовел, уже давно разведенная Марина Ладынина предложила снова сойтись, но получила категоричный отказ.