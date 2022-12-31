Муж считал карьеру — позором, куда пропала и как вынуждена жить Согдиана из «Фабрики звезд»

«Фабрика звёзд» подарила нам много ярких и талантливых артистов. Одной из них стала Согдиана, которая буквально заворожила зрителей своими необычными музыкальными мотивами.

Привлекательная и талантливая певица быстро полюбилась мужской аудитории.

Однажды ее пригласили выступить на Дне рождения индийского бизнесмена и это стало началом трудного периода в жизни девушки. После свадьбы и появления сына она осознала, что жизнь без сцены не для неё. Однако богатый муж был против такой карьеры и считал позором, что его жена хочет работать. В конце концов супруги развелись.

Настоящее счастье Согдиана обрела лишь со своим третьим мужем. Она полностью посвятила себя семье и при этом не забыла про свои мечты. С супругом она получила надежную поддержку и теперь может спокойно заниматься своей творческой деятельностью.