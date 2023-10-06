Муж разрешил: Снаткина пошла на пикантный эксперимент с другим

Анна Снаткина встала перед сложным выбором, но ее душевные терзания оказались напрасными. Муж звезды Виктор Васильев быстро понял, что к чему, и благословил жену на смелый эксперимент с другим мужчиной.

Во все тяжкие артистка пустилась не для забавы, а ради дела. Дарья Мороз пригласила брюнетку в свой режиссерский дебют. Бывшая жена Константина Богомолова сняла сериал с провокационным названием «Секс. До и после». У Снаткиной в нем ключевая роль. Закрытая премьера проекта уже состоялась. Актриса оправдалась тем, что супруг разрешил ей сниматься в откровенных сценах.

«Он знает, что я не пойду на плохое», — заметила она в беседе с «Комсомольской правдой».

Сотрудничеством с Мороз Снаткина осталась довольна. По уверению Анны, коллега сняла ее «красиво и деликатно», поэтому на лишнюю пошлость зрители могут не рассчитывать.