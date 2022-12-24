Муж раскормил американку до 220 килограммов: преображение девушки после развода вызывает шок

Кирсти Моунси всегда любила вкусно поесть и с самого детства была склонна к полноте. Ей повезло встретить свою вторую половинку, которая полностью приняла ее пышные формы.

Избранник девушки признавался, что она привлекла его своими размерами. Он не хотел, чтобы его возлюбленная худела, и внимательно следил за ее рационом. Кирсти съедала почти 10000 калорий в день, и за два года отношений она перешла отметку в 220 килограмм.

После появлений проблем со здоровьем девушка все же решилась на операцию по уменьшению желудка.

Это помогло ей сбросить 96 кило и избавиться от мужа. После развода она всерьез занялась своим питанием и заметно преобразилась. Стали заметны ее нежные черты лица и милая улыбка. Красавица поражает своими значительными изменениями и не планирует возвращаться к прежнему весу.