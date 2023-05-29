Муж Рапунцель из «Дома-2» засветился с новой девушкой: фанаты разочарованы

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель не смогли сохранить семью после ухода с телепроекта «Дом-2». Звездная пара рассталась, выкатив грязное белье на обсуждение всей страны.

Судя по всему, чувств в отношениях Дмитрия и Ольги не было уже давно. Ведь новых партнеров они нашли неожиданно быстро. Сначала Рапунцель проговорилась о состоятельном ухажере, который задаривает ее подарками, а в конце мая и ее экс-супруг решил отпустить прошлое.

Еще недавно мечтающий сохранить семью мужчина представил публике фотографию со стройной брюнеткой. Он не стал уточнять, кем ему приходится девушка, но фанаты быстро сделали выводы. Впрочем, поклонники не оценили выбор звезды телешоу, раскритиковав внешний вид незнакомки.

По мнению публики, предполагаемая избранница Дмитренко в подметки не годится Ольге Рапунцель.