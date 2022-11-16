Муж привел на «Модный приговор» жену без ноги: результат превзошел все ожидания

Несколько лет назад Татьяна попала в страшную автокатастрофу, из-за которой лишилась ноги, и теперь передвигается с помощью протеза. Из-за своей особенности она была вынуждена отказаться от любимых увлечений и перестать ездить на мотоцикле, так как стеснялась механической ноги. Чтобы к Татьяне вновь вернулась вера в себя, ее муж решил отвести ее на шоу «Модный приговор».

Эксперты популярного проекта постарались раскрыть все грани личности Татьяны через три ярких образа. Они не стали прятать ее протез, а сделали его ярким и эффектным аксессуаром, который только подчеркнул ее индивидуальность. Например, они подобрали черное платье до середины голени и белоснежный пиджак, а завершили образ массивными ботинками со стразами, которые выделяли металлический протез.

В итоге героиня программы осталась в восторге от своих перевоплощений. Она призналась, что чувствует себя намного увереннее в новых нарядах и рада вернуться к своей прежней жизни.