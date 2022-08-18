Муж подбил на вероломный обман: как Пугачева в пух и прах рассорилась с Зацепиным

Александр Зацепин — признанный композитор и автор песен не только для известных исполнителей, но и музыки к легендарным фильмам. Например, почти все композиции в культовых картинах Леонида Гайдая принадлежат авторству Зацепина. Неудивительно, что с ним мечтали работать многие артисты. Среди них оказалась и Алла Пугачева, которая исполняла написанные Зацепиным песни в таких фильмах, как «Женщина, которая поет», «Центровой из поднебесья» и «Фантазии Веснухина».

Но затем в их отношениях произошла некрасивая ссора, и они навсегда прекратили не только совместную работу, но и простое общение. Именно лента «Женщина, которая поет» и стала предметом конфликта. Муж Пугачевой Александр Стефанович подбил ее на вероломный обман. Он всегда призывал супругу самостоятельно писать песни, но она не решалась признаваться в авторстве. Тогда он придумал версию, что композиции написал его одноклассник Борис Горбонос, но указывать его в титрах необязательно. Эту историю и рассказала Алла Зацепину, который одобрил включение в фильм данных песен.

Подмена вскрылась довольно быстро, когда возник скандал из-за нарушения авторских прав. На Зацепина обрушилась критика, которая только усилилась после того, как журналисты узнали, что Горбонос — нуждающийся инвалид. К тому времени, композитор уже догадался, кто настоящий автор песен, но так как Алла свой секрет не выдавала, то и он молчал. Их отношения после этого прекратились, сообщает «Центральное телевидение ».