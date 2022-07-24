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Муж не против: с кем в постели Аверин провел целый год

24 июля 2022 14:20
Муж не против: с кем в постели Аверин провел целый год

Возражать актеру было бесполезно и вот почему.

Личная жизнь Максима Аверина будоражит умы его поклонников и журналистов, поэтому близость с коллегой по сериалу «Склифосовский» не могла обойтись без их внимания.

Артист на протяжении многих лет дружит и работает бок о бок с Анной Якуниной, с которой целый год он играл в спектакле «Там же, тогда же». Действие сюжета проходило в гостиничном номере, и два часа актеры проводили в кровати.

Вместе Якунина с Авериным отправлялись и на гастроли, с которых обоих встречал ее супруг Алексей.

«Он всегда говорит [Максиму]: "Слушай, ты гораздо чаще в постели с моей женой, чем я". А тот отвечает: "Я сдаю вам девочку на продленку, потому что скоро забирать"», — поделилась Анна в шоу «Историс — Откройте, Давид!».

Других близких друзей у актрисы нет, а дружбу с Авериным она и вовсе считает скорее исключением из правил. В актерской среде, объяснила Якунина, все друг другу соперники, и это всегда нужно иметь в виду.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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