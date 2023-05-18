Муж Насти из сериала «Каменская» выбрал в жены копию Яковлевой: сходство поразительное

Андрей Ильин засветился во многих проектах, но по-настоящему знаменитым стал лишь после выхода сериала «Каменская». В нем актер воплотил мужа главной героини Насти — Лешу Чистякова.

Поклонников артиста немало удивляет один факт. Многие из них знают, что личная жизнь звезды сложилась не сразу. Первый брак закончился разводом. После этого у актера были длительные, но несчастливые отношения с Александрой Табаковой, о которых он теперь предпочитает не вспоминать.

Вновь Ильин женился как раз в тот период, когда снимался в «Каменской». Знаменитости приписывали бурный роман с Еленой Яковлевой. Но актер отрицал любовную связь с коллегой по цеху. Тем не менее себе в жены выбрал ее копию.

В 2010 году Инга Руткевич приехала на дачу артиста, чтобы взять у него интервью. Тогда она еще не знала, что едет на встречу к будущему мужу. Актер не растерялся и взял номер телефона у понравившейся ему блондинки. А вскоре они начали жить вместе и стали родителями: в 2013-м у пары появился сын Тихон. Ильин не скрывает, что счастлив, а поклонники не перестают удивляться поразительному сходству его любимой женщины с Еленой Яковлевой.