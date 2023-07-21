Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Муж Насти Дашко ждал ее из тюрьмы три года: увидев его, вы точно удивитесь

Муж Насти Дашко ждал ее из тюрьмы три года: увидев его, вы точно удивитесь

21 июля 2023 16:45
Муж Насти Дашко ждал ее из тюрьмы три года: увидев его, вы точно удивитесь

Тяжелые испытания помогли найти свое счастье.

Анастасия Дашко была одной из самых активных участниц «Дома-2» в первые годы существования проекта. Она пришла искать свою любовь, но уже имела за плечами неприятный опыт брака и развода.

Во время участия в шоу Анастасия строила отношения с темнокожим красавцем Сэмом Селезневым. Парень даже покинул проект вслед за любимой, но за периметром их отношения не заладились. Пара рассталась, а вслед за этим у Дашко в жизни началась черная полоса. Девушка попала в колонию, где провела три года.

Но все это время на свободе ее ждал молодой человек, с которым Анастасии наконец-то удалось создать семью. Сразу после освобождения пара сыграла свадьбу. Сегодня у них уже родились двое детей, и Дашко наслаждается семейной жизнью в полной мере.

Поклонников девушки удивляет ее выбор — мужчина совсем не похож на красавчика Сэма, с которым Дашко встречалась на «Доме-2». Но внешность оказалась для Анастасии не так важна, как верность и поддержка в тяжелые времена.

Муж Насти Дашко ждал ее из тюрьмы три года: увидев его, вы точно удивитесь
Фото: Соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше