Муж мечтал не о таком ребенке: как живет особенный сын Анны Нетребко (фото)

Анна Нетребко не сдалась, когда услышала неутешительный вердикт врачей. В 2008 году она родила сына Тьяго, у которого диагностировали аутизм.

Первое время у счастливой матери не было поводов для беспокойства. Но, когда в три года наследник артистки так и не заговорил, она забила тревогу. И если Нетребко, узнав о неизлечимой болезни ребенка, стойко приняла удар судьбы, то ее возлюбленный Эрвин Шротт не справился и ушел из семьи.

Позднее он признался, что мечтал не о таком сыне и попросту не мог терпеть неудобства, связанные с воспитанием особенного малыша. Оперный певец отказался от любого общения с Тьяго, но мальчик не рос без отца. Папу ему заменил новый избранник Нетребко — Юсиф Эйвазов.

Именно он помогал исполнительнице найти для сына лучших специалистов. И это дало свои плоды. Со временем поведение звездного наследника выровнялось: сегодня 15-летний Тьяго учится в обычной школе, владеет двумя языками (русским и английским), легко заводит друзей и много путешествует.