Муж изменял Ани Лорак с жертвой пластики: на нее без слез не взглянешь

Ани Лорак болезненно переживала развод с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Певица уличила возлюбленного в измене, что уже само по себе обидно. Вдобавок к этому предприниматель выбрал себе в любовницы далеко не красавицу.

Тайной избранницей женатого предпринимателя стала Яна Беляева, с которой он познакомился в ночном клубе. После того как Лорак узнала печальную правду и дала неверному мужу от ворот поворот, тот поселился вместе с брюнеткой с сомнительной репутацией.

Поклонники исполнительницы были в шоке из-за того, что Мурат отдал свое предпочтение самой настоящей жертве пластики. Более того, он оплатил несколько операций Беляевой, причем из кармана обманутой супруги. Впрочем, краше от этого Яна точно не стала. Без слез на нее не взглянешь — слишком пухлые губы и надутые скулы коварной разлучнице не к лицу.