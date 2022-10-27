Муж из «Давай поженимся!» не помог: почему главная сваха страны до сих пор одна

Российские телезрители узнали о Розе Сябитовой в 2008 году, когда она стала соведущей шоу «Давай поженимся!». Сваха с довольно прагматичным взглядом на жизнь советовала женихам и невестам присматриваться к материальному благосостоянию друг друга, узнавать о планах на будущее и размере зарплат. К Сябитовой довольно быстро пришла популярность, и свой образ она сделала коммерчески успешным. В качестве свахи она запускает курсы, пишет книги и участвует в телепередачах. Вот только критики недолюбливают Сябитову, удивляясь, как она может давать советы по построению семьи, если сама не сохранила свои браки.

Первый раз замуж она вышла в 1983 году. Роза не скрывала, что выбрала мужа по расчету: мужчина был старше, хорошо зарабатывал и полностью обеспечивал семью, в которой родилось двое детей. Но в 1993 году он умер от последствий инфаркта.

Вторым мужем Сябитовой стал жених из «Давай поженимся!». Супруга она буквально нашла на работе: фитнес-инструктор Юрий Андреев, который был на 10 лет младше Розы, сразу приглянулся ей в студии. Уже через несколько месяцев, в 2008 году, они сыграли свадьбу. Но брак продержался всего три года. Оказалось, что та мужественность, которая привлекала Сябитову в женихе, выливается в настоящую агрессию. Роза призналась, что муж поднимал на нее руку.

Сейчас 60-летняя сваха до сих пор одна. Роза уверяет, что больше не готова идти в ЗАГС, поэтому рассматривает варианты необременительных отношений с мужчинами, пишет «Экспресс газета».