Муж грозился уйти: россиянка ради семьи преобразилась до неузнаваемости (фото)

Нешуточные страсти разгорелись в эфире программы «Модный приговор». Муж выдвинул жене в декрете ультиматум: он бросит ее, если она не станет одеваться ярче. Шпильки и декольте для недавно родившей женщины точно не подойдут, но как стилисты все-таки решили проблему?

Алексей Смирнов пришел на проект в брюках, рубашке и бабочке. Франтоватого мужчину перестала устраивать его когда-то яркая и модная супруга Мария Гатилова. Причина в том, что она погрузилась в заботы о ребенке, а яркие пополнения ее гардероба (например, красные штаны) казались ему клоунскими.

Эксперты одели героиню в ассиметричный синий пиджак, коричневое платье в мелкий горошек. Яркий образ дополнила поясная сумка и крупные аксессуары — колье и серьга в тон.

Во время второго выхода Марии у ее капризного супруга брови поползли вверх: он не ожидал увидеть скромную жену в красной кожаной куртке и переливающемся платье с пайетками. Черное сверкающее платье с тяжелой серьгой и умеренным декольте позволило героине почувствовать себя кинозвездой. От каблуков стилистам избавиться не удалось, однако их высота показалась зрителям вполне адекватной.

Встречать преобразившуюся красотку муж вышел на подиум вместе с маленьким сыном. Он, к слову, маму в ней не признал. Алексей отозвал свой ультиматум и рассыпался в комплиментах.