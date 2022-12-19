Муж ее бил: какую правду в фильме «Любовь и голуби» утаил Меньшов

Картина «Любовь и голуби» вышла на советские экраны в середине 80-х. Зрители высоко оценили фильм, отметив и игру актеров, и работу режиссера Владимира Меньшова. При этом мало кто догадывался, как поступил постановщик с пьесой, на основе которой писал сценарий.

Дело в том, что сюжет Меньшов взял из произведения Владимира Гуркина, которое тот представил несколькими годами ранее. Практически все режиссер решил оставить без изменений, кроме отношений Люды и ее супруга. Из фильма становится ясно, что она обижена на своего избранника, но зрителям остается лишь догадываться, в чем причина ссоры.

На самом же деле муж Люды ее бил. Героиня стала жертвой побоев, поэтому и ушла от него. Однако в глубине души она все еще любит мужа, поэтому и ждет от него писем.

«Полгода пожила, в синяках находилась. Ну его, думаю, к черту, поеду домой, отец у меня золото, мама поймет, а они видите, что устроили!» — именно этот монолог Люды Меньшов решил не включать в фильм.

Меньшов так и не объяснил, почему вырезал эту важную часть из пьесы. Никогда не комментировал этот эпизод и сам Гуркин, который также работал над сценарием.