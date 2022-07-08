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Муж был в курсе: неприглядная тайна Татьяны Васильевой вышла наружу

8 июля 2022 13:00
Муж был в курсе: неприглядная тайна Татьяны Васильевой вышла наружу

Бывший друг актрисы рассказал о ее необычном увлечении.

70-летний Станислав Садальский, который ранее близко дружил с Татьяной Васильевой, теперь публично раскрывает ее неприглядные тайны. На днях он заявил в Telegram-канале, что актриса всегда была без ума от молодых избранников, на интрижки с которыми не жалела средств. Как уверяет актер, бывший муж звезды Георгий Мартиросян был в курсе ее увлечения.

По словам Садальского, Татьяна часто меняла молодых фаворов, а о ее романах знали даже в театре имени Маяковского, где она долго служила. Актер не стал осуждать коллегу за слабости, иронично отметив, что восхищается женщинами, которые готовы на смелые поступки.

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Напомним, многолетняя дружба Васильевой и Садальского прекратилась в 2017 году. Тогда актер нелестно высказался о детях Татьяны, но она ему это не простила. Васильева резко охарактеризовала Садальского, отметив, что он больше скандалист и сплетник, а не талантливый актер. Он тоже не остался в долгу и подчеркнул, что за деньги Татьяна может поддержать любую общественную позицию.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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