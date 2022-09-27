Муж бросил в нищете с раком: участь советской Снегурочки проберет до костей

Актрису Евгению Филонову до сих пор считают одной из самых красивых советских Снегурочек. Она исполнила роль зимней красавицы в одноименной картине Павла Кадочникова. В 1968 году Евгении только исполнилось 22 года, и она получила диплом Щукинского училища. Постановщик оценил молчаливость девушки и ее неземную, несколько холодную красоту, поэтому после проб сразу утвердил на роль в сказке.

И коллеги, и близкие прочили Филоновой увлекательную судьбу и славу любимой актрисы СССР. Но она получила еще несколько второстепенных ролей, а затем предложения о работе перестали поступать. В личной жизни тоже все было неспокойно: еще в студенчестве актриса вышла замуж за однокурсника Евгения Хохлова. После 13 лет брака супруг признался ей в изменах и ушел к другой, оставив бывшую жену и дочку без средств.

Спасаясь от нищеты, Евгения соглашалась на любую работу: она играла свою звездную роль Снегурочки на детских утренниках и разносила почту. В этих заботах актриса и не заметила развивающийся рак груди. Когда она обратилась к врачам, заболевание достигло уже четвертой стадии. Операция не помогла: весь следующий год после хирургического вмешательства Филонова провела в больнице. А в 1988 году прямо под Новый год Снегурочка скончалась. Ей было 42 года.