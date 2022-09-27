Муж бросил в нищете с раком: участь советской Снегурочки проберет до костей
На долю Евгении Филоновой пришлось немало испытаний.
Актрису Евгению Филонову до сих пор считают одной из самых красивых советских Снегурочек. Она исполнила роль зимней красавицы в одноименной картине Павла Кадочникова. В 1968 году Евгении только исполнилось 22 года, и она получила диплом Щукинского училища. Постановщик оценил молчаливость девушки и ее неземную, несколько холодную красоту, поэтому после проб сразу утвердил на роль в сказке.
И коллеги, и близкие прочили Филоновой увлекательную судьбу и славу любимой актрисы СССР. Но она получила еще несколько второстепенных ролей, а затем предложения о работе перестали поступать. В личной жизни тоже все было неспокойно: еще в студенчестве актриса вышла замуж за однокурсника Евгения Хохлова. После 13 лет брака супруг признался ей в изменах и ушел к другой, оставив бывшую жену и дочку без средств.
Спасаясь от нищеты, Евгения соглашалась на любую работу: она играла свою звездную роль Снегурочки на детских утренниках и разносила почту. В этих заботах актриса и не заметила развивающийся рак груди. Когда она обратилась к врачам, заболевание достигло уже четвертой стадии. Операция не помогла: весь следующий год после хирургического вмешательства Филонова провела в больнице. А в 1988 году прямо под Новый год Снегурочка скончалась. Ей было 42 года.