Муж бросил «старую» жену, а она ему отомстила, став красавицей (фото)

Теперь никто не дает брошенке из Краснодара больше 30 лет.

Гульнару Салихову муж оставил после трех десятилетий брака. Тогда ее дочь объявила папе вендетту и попросила телеэкспертов подарить маме новую жизнь.

Зрители программы «На десять лет моложе» давали брошенной женщине от 65 лет, хотя ей было всего 50. Невзрачная и неухоженная женщина с опущенными уголками губ, множественными морщинами и золотыми коронками на зубах олицетворяла собой глубокое горе — она оплакивала разрыв с мужем три года. Но все изменилось в мгновение ока.

Пластический хирург избавил Гульнару от мешков под глазами при помощи блефаропластики и круговой подтяжки лица. Косметолог скорректировала носогубные складки и устранила асимметрию губ инъекциями гиалуроновой кислоты. Стоматолог заменил золотые коронки на белоснежные импланты. Стилист обновила гардероб Гульнары. На смену потертым джинсам и растянутым свитерам пришли фетровая шляпа, элегантный комбинезон, светлый бомбер и лодочки с многоярусными аксессуарами. Финальным штрихом преображения стал профессиональный макияж и новый цвет волос — седую копну покрасили в платиновый блонд.

В яркой и улыбающейся девушке было не узнать когда-то покинутую и несчастную жительницу Краснодара. Новый возраст Салиховой зрители оценили в 30 лет.