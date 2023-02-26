Музей в туалете: гляньте, что сотворила Меньшова с собственной квартирой (фото)

Актриса и ведущая Юлия Меньшова стала чаще рассказывать своим поклонникам о дизайне и модных решениях в интерьере. Все это началось после того, как она сама занялась созданием уюта в доме и пристально следила за ремонтом. Поддавшись на уговоры подписчиков в социальной сети, она даже провела небольшой рум-тур.

Артистка подробно рассказала о туалете для гостей, который больше напоминает отдельную музейную комнату с изысканными экспонатами. В небольшом помещении уместились стильная итальянская раковина, напоминающая швейную машинку, красочные цветы в горшках и даже бутафорское окно. А пол в этой комнате отделан светлой плиткой с желто-голубым узором.

Глядя на такое пестрое разнообразие элементов интерьера, некоторые могли начать сомневаться в дизайнерских способностях Юлии. Такое декорирование действительно может вызвать настоящий приступ ужаса, поскольку домохозяйки сразу представили, как трудно будет убирать пыль и поддерживать порядок в этой комнате.