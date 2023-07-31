«Музей, не меньше!»: дворец Винер ошарашил даже живущего в элитных хоромах Малахова

Совсем недавно Ирина Винер отметила свое 75-летие. В честь юбилея прославленный тренер пригласила в свои хоромы Андрея Малахова и его съемочную группу.

Шоумен едва не потерял дар речи, увидев роскошные убранства в доме Винер. Про любовь Ирины Александровны к искусству и народным промыслам уже давно всем известно. И вот теперь у ее поклонников появилась возможность воочию лицезреть шикарный интерьер в доме Винер.

Именитая наставница гимнасток провела экскурсию для Малахова и его команды. Перед взором ведущего предстали резные лестницы, мозаики, портреты. Каждый декоративный стул вышит отдельно, и рисунки на них не повторяются.

Винер так и задумывала детали интерьера, чтобы их можно было рассматривать.

«Это своего рода медитация», — сказала тренер.

Андрей Малахов поблагодарил именинницу за приглашение. Даже он, живущий в элитных хоромах, был под глубоким впечатлением от дома Винер. Шоумен резюмировал: