Муза Зайцева и красивейшая женщина СССР умерла в одиночестве: от ее истории пробивает на слезу

Регина Збарская известна во всем мире как самая успешная модель СССР. Манекенщица смогла покорить не только советских мужчин, но и поклонников и модельеров по всему миру. Однако такая популярность не смогла сделать ее счастливой.

Дело в том, что с самого начала карьеры вокруг Збарской ходили весьма неприятные слухи. Из-за того, что девушку отправляли работать за границу, многие коллеги подозревали ее в сотрудничестве с КГБ. Модель постоянно обвиняли в шпионаже, что влияло на ее психологическое состояние.

Испортила репутацию знаменитости и биографическая книга журналиста, который был ее любовником. Уже расставшись с возлюбленной, он опубликовал книгу, где рассказал о ее интимных предпочтениях и утверждал, что она действительно была разведчицей.

После выхода книги Регина совершила попытку самоубийства и оказалась в психбольнице. В тот период ее решил поддержать Вячеслав Зайцев и взял на работу в свой модный дом. Но любимая работа и дружба с самым известным модельером страны не делали Збарскую счастливой: все сильнее она погружалась в депрессию.

В конце жизни она была известна уже не своей красотой, а пугающим поведением. У нее регулярно случались припадки, а однажды она, например, пришла на работу в шубе, вывернутой наизнанку.

В итоге Збарская не справилась с гнетущим состоянием. В 1987 году она приняла критично большую дозу таблеток и ушла из жизни. Похороны королевы советского подиума прошли без почестей: у нее не было друзей и родных. И до сих пор неизвестно, где именно находится ее могила.