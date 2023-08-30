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Киноафиша Статьи Муза Михалкова уехала из СССР и стала звездой в США: вот как выглядит актриса сейчас

Муза Михалкова уехала из СССР и стала звездой в США: вот как выглядит актриса сейчас

30 августа 2023 20:15
Муза Михалкова уехала из СССР и стала звездой в США: вот как выглядит актриса сейчас

Артистке ни о чем не пришлось жалеть.

В лихие 90-е советские актрисы стаями улетали за рубеж. Многие из них надеялись на лучшую жизнь, но удача улыбалась не всем.

Среди эмигранток оказалась и муза Никиты Михалкова — Елена Соловей. В отличие от большинства других коллег, сладких надежд покорить Голливуд она не питала. Но и любимое дело не бросила.

В США знаменитость продолжила сниматься. Ей довелось поработать с такими величинами мирового кинематографа, как Хоакин Феникс, Сиенна Миллер и другими. И хоть роли россиянке доставались небольшие, можно сказать, что на чужбине она стала звездой. Поклонников у артистки заметно прибавилось.

В плотном рабочем графике Соловей удалось найти время и для преподавательской деятельности. Чтобы поделиться своим опытом с подрастающим поколением, актриса основала детскую театральную школу, которая никогда не испытывала недостатка в учениках. Сегодня Елене Яковлевне 76 лет, но выглядит она по-прежнему великолепно.

Муза Михалкова уехала из СССР и стала звездой в США: вот как выглядит актриса сейчас
Фото: Кадр из фильма «Король-олень» (1969), кадр из сериала «Клан сопрано»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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