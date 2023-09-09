Муза Кончаловского восхищала всех красотой: в 83 года хороша как десятки лет назад

Публика до сих пор не скупится на комплименты в адрес знаменитости.

Андрея Кончаловский известен романами со многими знаменитыми женщинами. Но особенное место в его жизни занимала французская актриса русского происхождения Маша Мериль.

Познакомился режиссер со звездой европейского кино на Московском международном кинофестивале. Кончаловский не смог пройти мимо эффектной актрисы, а позднее их встречу описывал как настоящее озарение. Между ними сразу же завязался роман, и постановщик открыто называл Мериль своей музой.

Но их отношения кончились уже после завершения киносмотра. Еще несколько раз они встречались, а после артистка стала женой композитора Мишеля Леграна, с которым жила до самой его смерти.

Сегодня Маша занимается меценатством и больше не снимается в кино. Она учредила премию имени своего мужа и работает над сохранением его наследия. Она регулярно становится гостьей светских мероприятий, и, как отмечает публика, годы совершенно не сказываются на ее внешности. Мериль по-прежнему отличается красотой и выглядит значительно моложе своих лет.