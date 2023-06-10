Муза Гайдая перекроила себя до неузнаваемости: частное фото вызывает недоумение

Леонид Гайдай был ценителем женской красоты. Во многих его фильмах снимались самые эффектные актрисы советского кино. В этой компании оказалась Ирина Феофанова, которая появилась в картине «Частный детектив, или Операция „Кооперация“».

В свои лучшие годы муза Гайдая обладала впечатляющей внешностью: светлые волосы, бездонные глаза, прекрасная улыбка. Увы, в погоне за вечной молодостью Феофанова зашла слишком далеко. На ее лице видны следы пластики и инъекций, а еще Ирина увеличила губы и нарисовала брови. Эти манипуляции не сделали 57-летнюю актрису привлекательнее, а превратили ее в очередную жертву искусственной красоты.

У Феофановой был успешный старт в кино, однако удержать высокую планку ей не удалось.

Она появилась в картинах «Сын за отца», «Русский бизнес», Жених из Майами" и в других. Но с середины нулевых актриса почти не снимается в кино. Сегодня она занимается бизнесом.

В личной жизни Ирину часто преследовали неудачи. На ее долю выпала смерть жениха. После этого актриса дважды выходила замуж, но ни к чему хорошему это не привело. Детей у актрисы нет.