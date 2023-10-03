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Мутирует в Халка: в этом брутальном качке не узнаете Галустяна

3 октября 2023 10:15
Мутирует в Халка: в этом брутальном качке не узнаете Галустяна

Актер превратился в настоящего мачо.

Актера театра и кино Михаила Галустяна просто не узнать – шоумен покоряет не только новые съемочные площадки, но и спортивные залы. Недавно в социальных сетях появились свежие снимки артиста – фанаты буквально ахнули от удивления. 43-летний Галустян, которого все мы привыкли видеть с «пивным пузиком», всерьез занялся спортом.

Накачанные руки и брутальный взгляд делают из артиста настоящего мачо. В интервью журналистам шоумен рассказывал, что за последнее время ему удалось избавиться от 11-ти килограммов. Причем поддерживать фигуру в таком состоянии для него крайне непросто: приходиться следить не только за физическими нагрузками, но и соблюдать строгую диету.

Галустян старается не есть после шести вечера и не перекусывать во время съемок. Плотный график и несколько проектов одновременно заставляют актера всегда находиться в движении.

Мутирует в Халка: в этом брутальном качке не узнаете Галустяна
Фото: Legion-Media, соцсети
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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