Мустафа бы ахнул, увидев любимую наложницу сегодня: что стало с Элиф (фото)

Гезде Чигаджи запомнилась зрителям «Великолепного века» своей изящной красотой. При этом многие поклонники признавали ее самым «милым» персонажем сериала, ведь только она могла позволить себе смущаться и краснеть рядом с Мустафой. В итоге неуклюжая наложница недолго продержалась в полном интриг дворце и не смогла противостоять более хитрым соперницам.

После «Великолепного века» Чигаджи продолжила свою карьеру. Она приняла участие в сериалах «Балканская колыбельная» и, например, «Противостояние», а всего в ее фильмографии числится 13 проектов. Пока 31-летняя артистка играет лишь второстепенных персонажей, но верит, что однажды режиссеры доверят ей главную роль.

Всеми новостями знаменитость делится в своих социальных сетях, где за ней следят практически 200 тысяч подписчиков. При этом многие фанаты признаются, что они уже давно не узнают в артистке Элиф. Дело в том, что Гезде страдает от лишнего веса и практически полностью сменила стиль. Последнее время она ходит со светлыми короткими волосами и предпочитает мешковатую одежду, которая полностью скрывает ее фигуру.

«Ты очень красивая, но ты так сильно изменилась», «Уже далеко не та Элиф, которую мы полюбили», — пишут фанаты со всего света.

Сама же артистка не скрывает, что проблемы с весом связаны с ее любовью к еде. Она просто не может остановиться, когда видит свои любимые деликатесы, что и привело к таким неожиданным переменам.