Мустафа бы ахнул, увидев любимую наложницу сегодня: что стало с Элиф (фото)
Годы заметно сказались на внешности знаменитости.
Гезде Чигаджи запомнилась зрителям «Великолепного века» своей изящной красотой. При этом многие поклонники признавали ее самым «милым» персонажем сериала, ведь только она могла позволить себе смущаться и краснеть рядом с Мустафой. В итоге неуклюжая наложница недолго продержалась в полном интриг дворце и не смогла противостоять более хитрым соперницам.
После «Великолепного века» Чигаджи продолжила свою карьеру. Она приняла участие в сериалах «Балканская колыбельная» и, например, «Противостояние», а всего в ее фильмографии числится 13 проектов. Пока 31-летняя артистка играет лишь второстепенных персонажей, но верит, что однажды режиссеры доверят ей главную роль.
Всеми новостями знаменитость делится в своих социальных сетях, где за ней следят практически 200 тысяч подписчиков. При этом многие фанаты признаются, что они уже давно не узнают в артистке Элиф. Дело в том, что Гезде страдает от лишнего веса и практически полностью сменила стиль. Последнее время она ходит со светлыми короткими волосами и предпочитает мешковатую одежду, которая полностью скрывает ее фигуру.
«Ты очень красивая, но ты так сильно изменилась», «Уже далеко не та Элиф, которую мы полюбили», — пишут фанаты со всего света.
Сама же артистка не скрывает, что проблемы с весом связаны с ее любовью к еде. Она просто не может остановиться, когда видит свои любимые деликатесы, что и привело к таким неожиданным переменам.