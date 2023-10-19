«Муррр» подобен грому: самая громкая кошка в мире установила новый рекорд

Эти пушистики могут напомнить, что состоят в родстве с тиграми и львами.

Кошек принято считать одними из самых тихих домашних питомцев. По этому показателю они уступают разве что аквариумным рыбках. Усатые любимцы умеют двигаться совершенно бесшумно, а их тихое мурлыканье убаюкивает и дарит чувство комфорта. Но есть среди представителей этого вида и те, кто готов разрушить все стереотипы о кошачьих.

В английском городе Хантингдон живет четырехлетняя кошка по кличке Белла. Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса за самое громкое в мире мурлыканье. Хозяйка рассказывает, что ее любимица издает этот звук постоянно и, даже когда семья смотрит телевизор, старается его «перекричать».

Владельцы Беллы установили специальное приложение и замерили громкость ее голоса, а затем даже пригласили специалистов. Измерения показали, что эта кошка мурлычет на все 54,59 децибела. Звук такой же громкости издает работающая стиральная машина.