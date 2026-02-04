Оповещения от Киноафиши
Муравьиная возня: самому недооцененному мульту Pixar уже 28 лет, но большинство даже не слышало о нем

Муравьиная возня: самому недооцененному мульту Pixar уже 28 лет, но большинство даже не слышало о нем

4 февраля 2026 10:23
Муравьиная возня: самому недооцененному мульту Pixar уже 28 лет, но большинство даже не слышало о нем

Роскошная сказка, которой не повезло конкурировать с одним культовым мультом. 

3 февраля студии Pixar исполнилось 40 лет, и в её параде хитов есть один забавный изгой — мультфильм, который студия, кажется, слегка стыдится. Это не «ВАЛЛ-И» и не «Тайна Коко», а её второй полнометражный проект, зажатый между легендарной «Историей игрушек» и её же культовым сиквелом.

Речь о «Приключениях Флика» (1998), который в тени своего гениального старшего брата выглядит недооцененным бриллиантом.

Муравьиная возня

Муравьиная возня: самому недооцененному мульту Pixar уже 28 лет, но большинство даже не слышало о нем

1998-й был годом странной дуэли: Pixar и DreamWorks почти одновременно выпустили мультфильмы про муравьёв — «Приключения Флика» и «Муравей Антц». DreamWorks сделала ставку на взрослую сатиру, нонконформизм и чёрный юмор, за что её проект до сих пор вспоминают как более смелый.

Pixar же выбрала другой путь: детскую авантюру с бродячим цирком насекомых, изобретательным экшеном и продуманным до мелочей миром.

Именно здесь, а не в «Истории игрушек», Pixar впервые отточила свою фирменную магию: превращать микроскопические детали в целые вселенные. По нынешним меркам графика, конечно, простая, но идея отличная.

Недетская история

Муравьиная возня: самому недооцененному мульту Pixar уже 28 лет, но большинство даже не слышало о нем

Пересматривая сегодня, понимаешь, насколько это взрослая история, искусно замаскированная под приключенческую комедию. Это мультфильм о тоталитарной системе: колония муравьёв, запуганных тираном-кузнечиком Хоппером, годами платит дань.

Главный герой Флик — классический диссидент, чьи изобретения отвергают потому, что они нарушают порядок. Бродячий цирк жуков, в котором герой находит пристанище, сборище таких же отверженных, маргиналов от мира насекомых, каждый из которых (божья коровка-мачо, гусеница-бывший солдат, палочник-ипохондрик) спасается от одиночества в труппе.

Почему его недооценивают?

Муравьиная возня: самому недооцененному мульту Pixar уже 28 лет, но большинство даже не слышало о нем

Выпущенный между двумя частями «Истории игрушек» и вынужденный соперничать с «Антцем», он прошел мимо массовой аудитории. Да и тема «маленького борца» была раскрыта DreamWorks с циничной прямотой.

Это прообраз будущих шедевров Pixar, где в простые сюжеты упаковывали сложные темы. «Приключения Флика» — первая проба пера, эксперимент, который спустя годы выльется в «Головоломку» и другие истории, исследующие человечество.

Фото: Кадры из мультфильма «Приключения Флика» (1998)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
