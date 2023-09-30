Муравьевой не дают выступать за границей: любимица публики в бешенстве

Ирина Муравьева готова много и активно работать, но не всем это по душе. Известной актрисе вставляют палки в колеса, пытаясь сорвать ее выступления за рубежом.

Анатолий Белый покинул Россию и теперь живет в Израиле. Актер взял на себя важную миссию — не пускать российских артистов на Землю обетованную. Ранее он уже сорвал гастроли «Ленкома» и вот теперь взялся за спектакль «Не в свои сани не садись» с «самой обаятельной и привлекательной» в главной роли.

Показ постановки запланирован на конец января следующего года, но не исключено что стараниями скандалиста его отменят. Впрочем, сама Муравьева, хоть и пребывает в бешенстве, но печального для себя исхода не допускает. В беседе со СМИ звезда советского кино дала красноречивую оценку действиям Белого.