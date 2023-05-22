Муравьева всю жизнь жалеет, что согласилась на эту роль: вы будете с ней в корне не согласны

Ирина Муравьева гордится далеко не всеми картинами со своим участием. О съемках в одном популярном фильме актрисе и вовсе пришлось горько пожалеть.

Получив приглашение на главную роль в ленте «Карнавал», знаменитость без лишних раздумий согласилась. Муравьева не сомневалась, что легко воплотит на экране вчерашнюю школьницу, решившую покорить Москву. Правда, тогда она не учла неизбежных последствий.

Зрители начали отождествлять ее с Ниной Соломатиной, что Ирину Вадимовну не устраивало. С героиней у актрисы не было ничего общего: Муравьева вовсе не провинциальная простушка, а коренная москвичка. К тому же, увидев себя на экране, звезда пришла в ужас.

Как пишет «Культурология», артистке не понравилось, как она выглядела с веснушками, ободком и хвостиками. Если публике она казалась милой, то самой себе — нелепой. Вдобавок к этому Муравьева не смогла продемонстрировать свои вокальные данные. Режиссер Татьяна Лиознова не позволила ей самой петь в кадре и пригласила профессиональную певицу Жанну Рождественскую. Вот почему работа над популярным проектом стала для актрисы сплошным разочарованием.