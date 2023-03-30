Муравьева рядом с ней красавица: вот на ком женился Гурин из кинохита «Москва слезам не верит»

Александр Фатюшин для большинства зрителей так и остался спившимся хоккеистом Сергеем Гуриным из ленты «Москва слезам не верит». Экранной возлюбленной артиста была Ирина Муравьева, но в реальной жизни между ними ничего не было. Супругой актера стала другая его коллега по цеху, явная уступавшая звезде «Карнавала» по части красоты.

В 1986 году 35-летний артист узаконил свои отношения с Еленой Мольченко, которой тогда было 23 года. Многие не верили в искренность чувств начинающей артистки, полагая, что она вышла замуж за известного актера из корыстных побуждений. Впрочем, знаменитости не обращали на подобные пересуды никакого внимания.

Вместе они прожили 17 лет — возлюбленных разлучила смерть артиста от инфаркта весной 2003 года. Общих детей за это время у супругов так и не появилось. Это совсем не омрачало счастье пары — Мольченко любила и оберегала мужа от любых неприятностей, а Фатюшин считал возлюбленную своим главным ангелом-хранителем, не придавая значения тому, что она не могла похвастаться ни выдающимся актерским талантом, ни яркой внешностью.