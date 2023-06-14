Мурат Насыров скрывал красотку-жену до рождения дочери: что с ней не так

Мурат Насыров был одним из главных авторов хитов в 90-е. Его песни «Мальчик хочет в Тамбов» и «Я — это ты» до сих пор знает наизусть вся страна. На пике славы Насыров пользовался бешеной популярностью у женщин, но певец хранил верность одной-единственной.

Любовь всей своей жизни Наталью Бойко Мурат встретил в Гнесинке. Избранница артиста занималась вокалом. Певец был покорен ее миловидной внешностью, белокурыми локонами и светлыми глазами. Уже после знакомства между ними возникло сильное притяжение, и друг без друга они больше не могли.

Однако Насыров не сразу представил возлюбленную своим родителям. Лишь когда у пары появилась дочь, певец познакомил жену с матерью и отцом. Мурат боялся, что они не примут «чужую» девушку, то есть не из их народа и не их вероисповедания. Но его страхи были напрасны, ведь родители сразу поладили с невесткой и приняли ее как родную.

Образцовый брак Насырова и Бойко продлился 14 лет. Их разлучила смерть Мурата — подробности этой трагедии до сих пор покрыты мраком.