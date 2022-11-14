Мурашки по телу: раскрыт тайный смысл самого жуткого клипа Бритни Спирс

Начало нулевых стало тяжелым периодом в жизни Бритни Спирс. Она регулярно оказывалась на первых полосах таблоидов из-за многочисленных скандалов и своего пагубного пристрастия к запрещенным препаратам. В 2008 году суд вынес официальное решение, по которому Джейми Спирс становится ее официальным опекуном. Поклонники не догадывались, насколько сложно приходится их любимой певице, однако сама Спирс просила о помощи уже в то время.

Как заметили внимательные поклонники, в 2001 году она выпустила сингл Overprotected, название которого можно перевести как «Чрезмерно опекаемая». В то время фанаты заметили лишь лиричную балладу о девушке, которая ищет свободу, однако теперь многим стал понятен истинный смысл песни.

«Я говорю им, что мне нравится, чего я хочу, а чего — нет. Но каждый раз меня поправляют», — именно эти слова пела артистка.

По словам поклонников, они не могли представить, что именно пыталась в то время донести до них исполнительница. Но если бы догадывались, то уже тогда обязательно помогли бы ей справиться с ситуацией.