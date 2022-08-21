Мурашки по спине: детали порочных поступков Конкина стали известны лишь сейчас

Шарапов из «Места встречи изменить нельзя» — именно по этой роли Владимира Конкина знают зрители из постсоветского пространства. В молодости артист был очень востребован, женщины хотели выйти за него замуж, а сам актер души не чаял в единственной супруге Алле Выборновой.

Успешный актер и представить не мог, что его жизнь превратится в кошмар: сначала скоропалительно ушла из жизни Выборнова. Женщина умерла на руках своего знаменитого мужа, врачи оказались бессильны.

Затем семью Конкина взбудоражил новый скандал: решившийся жениться актер не предупредил взрослого сына о своих намерениях. Стоило лишь Елене Переслени, директору Конкина, появиться на пороге, как Ярослав пришел в ярость.

«Кто-то сказал маме, что если впустить любовницу в семью, она быстро надоест мужу. Мама это и сделала, а в итоге Переслени ее выжила. Я с этой женщиной, которая так поступила с мамой, общаться не хочу», — негодовал Ярослав в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир"».

Завершилось все печально: Конкин-старший выстрелил в сына в упор из травматического пистолета. К счастью, травмы оказались несерьезны.

«Венцом» трагических событий в семье Конкина стала внезапная смерть его дочери. София утонула во время сеанса в бассейне. Тогда актер, наконец, осознал все, что натворил, а позже, в интервью Андрею Малахову, сознался, что считает себя виноватым в трагической гибели наследницы, ведь регулярно доводил ее скандалами и выяснениями отношений.