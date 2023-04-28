Мурашки по коже: участи Кампуш, которую удерживали в подвале 8 лет, не позавидуешь

Наташа Кампуш известна тем, что стала жертвой ужасного преступления. Будучи 10-летней девочкой она была похищена неизвестным мужчиной, который держал ее в заточении восемь лет.

Безработный Вольфганг Приклопил запер заложницу в одной из комнат своего дома, расположенного в пригороде Вены. Он содержал Кампуш словно в концлагере — бритая голова, минимум вещей и еды, большое количество работы по хозяйству. Также похититель учил узницу чтению и письму, заставлял читать газеты и смотреть видео, которые выбирал специально для нее.

Преступник намеревался вырастить из своей жертвы идеальную женщину. В его планы входила женитьба на Наташе, но сначала нужно было раздобыть для нее поддельные документы. Однако его план не удался. В 2006 году в возрасте 18 лет заложнице удалось сбежать от своего мучителя. Удивительно, но факт: в тот же вечер Вольфганг погиб на железнодорожных рельсах. На его похоронах Кампуш присутствовала, что породило немало пересудов.

Кроме того, она выкупила дом, в котором не по собственной воле провела значительную часть своей жизни. Все это убедило общественность в том, что жертва все еще привязана к своему мучителю. Вдобавок Наташа выпустила две книги о собственном заточении, за что многие ее осудили. На упреки в жажде наживы на своем горе Кампуш отмечает, что никто, кроме нее, не может разбогатеть на этой душераздирающей истории.

Кампуш продолжает посещать психотерапевта. Свою личную жизнь она пока так и не устроила. При этом Наташа выражает полную уверенность в том, что способна на отношения и непременно встретит свою любовь.