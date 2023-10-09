Мурашки по коже: стало известно, как сейчас выглядит тяжелобольная Терехова

Красивые женщины часто бывают несчастными. Прелестницы и секс-символы словно расплачиваются за свою привлекательность. Не исключением стала и Маргарита Терехова, известная по фильмам «Зеркало», «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Благочестивая Марта» и «Монолог».

Почти двадцать лет назад знаменитой актрисе диагностировали болезнь Альцгеймера. Из-за недуга Терехова путалась в словах и уже не могла учить монологи и реплики — об актерской карьере пришлось забыть. 81-летняя Маргарита Борисовна уже не встает с кровати и не узнает самых близких.

Много лет пожилая артистка нигде не появляется. Последнее интервью Маргарита Терехова дала в далеком 2011 году. Друг звезды, режиссер Михаил Косырев-Нестеров, поведал, что бедняжку уже не узнать: исхудавшая и осунувшаяся пенсионерка лишь отдаленно напоминает легендарную Миледи.