Мурашки по коже: сходство жен сына Фроси Бурлаковой с покойной матерью очевидно

Екатерина Савинова, известная как Фрося Бурлакова из фильма «Приходите завтра...», рано покинула этот мир. Актриса ушла в 43 года, оставив после себя сына-подростка. Андрей Ташков пошел по стопам матери и тоже стал сниматься в кино.

Карьеры сына экранной Фроси Бурлаковой сложилась неплохо. Его можно увидеть в фильмах «Сыщик», «Адвокат», Если бы знать..." и в других. А вот личная жизнь артиста была бурной и не такой стабильной, как карьера.

Андрей женился несколько раз, но так и не снискал счастья. Одной из избранниц Ташкова стала Любовь Заболоцкая, которая снималась в фильме «Джамайка». Но этот брак долго не продержался.

Следующей пассией Андрея была Елена Скороходова. Она известна по картине «Свой крест». Но и этот союз не был долгим — Ташков увлекся звездой «Покровских ворот» Еленой Кореневой. Однако не сложились и эти отношения — пара то сходилась, то расходилась.

Самым удивительным и почти мистическим было то, что все избранницы Андрея похожи не только друг на друга, но и на его мать. У всех женщин большие выразительные глаза и проникновенный взгляд. Видимо, образ Екатерины Савиновой всегда оставался перед глазами Ташкова.