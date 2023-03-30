Мурашки по коже: посмотрите, каким в молодости был Бурунов (фото)

Один из самых востребованных актеров отечественного кино Сергей Бурунов стал популярным в зрелом возрасте. Его родители считали сценическое искусство несерьезным занятием и прочили ему карьеру летчика. Так бы и вышло, если бы в авиационном училище московский парнишка не увлекся КВН.

Осознав, что самолеты не про него, Бурунов отчислился из вуза. Отец устроил его в строительную компанию к другу-однополчанину заведовать кормокухнями на стройплощадке зоопарка. Как вспоминал сам артист, уволился он оттуда, потому что из-за него сдохли «три верблюда».

Мечту получить театральное образование в «Щуке» осуществил отец, заплатив за обучение. А потом сказал: «Хоть котенком у Куклачева, но иди работать». Первые годы начинающему артисту доставались лишь незначительные роли. На стоп-кадрах из картин тех лет (например, во втором сезоне сериала «Кодекс чести») на зрителя смотрит худой брюнет с огромными глазами и с пронзительным магнетическим взглядом. В этом сериале Бурунову досталась роль киллера (эпизод «Банкиры предпочитают умереть»). Знал бы он тогда, что менее чем через 10 лет предложения посыпятся на него как из рога изобилия.

Олигарх, генеральный продюсер, генерал-майор и высокопоставленный чиновник — зрителям полюбился многогранный талантливый артист, чей путь к славе был весьма непростым.