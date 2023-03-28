Мурашки по коже: от этого российского сериала про 90-е невозможно оторваться

Первый сезон сериала «Челночницы» вышел 7 лет назад, но история о женщинах, которым приходилось кормить семью в 1990-х, вызывает живой отклик у зрителей и по сей день.

Сюжет разворачивается вокруг Ольги и Светы — двух женщин из подмосковного городка, которые счастливо живут с мужьями-военными. Полной гармонии мешает только безденежье.

Болезнь дочери у одной и кредит у другой толкают героинь на рынок, где им предстоит познакомиться с суровыми правилами торговли в разоренной стране, найти новых друзей и построить бизнес.

Многие отметили убедительную игру женских персонажей, операторскую работу и музыкальное сопровождение. Главное, что впечатлило посетителей кинофорумов, — это эффект погружения в атмосферу выживания, страданий, криминального разгула и бандитизма.

«Я помню то время до мурашек по коже и ледяной дрожи, — поделилась зрительница. — Многих, которые были такими же „челночницами“, знала лично. Тяжелые судьбы, когда мерзли на базаре, чтобы продать привезенное барахло и наживали болячки». Также женщина добавила, что даже в кино страшно смотреть, как жернова тяжелой эпохи перемалывают людей.