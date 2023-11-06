Мурашки по коже: об этой сверхспособности собак вы даже не догадывались

Поведение собак нередко удивляет их владельцев. Домашние питомцы могут сидеть и внимательно изучать, казалось бы, совершенно пустой угол или облаивать новую картину. Долгие годы считалось, что псы могут видеть потустороннее, однако со временем стало известно об особенностях зрения питомцев.

По словам ученых, у них глазная линза тоньше, чем у человека, и пропускает ультрафиолетовый свет.

И из-за этого собаки могут видеть намного больше, чем доступно их хозяевам.

Например, псы могут увидеть солнцезащитный крем на коже и следы, который он оставляет. Хинин, нередко встречающийся в еде и напитках, для них светится. Замечают они и фальшивые деньги, а чересчур отбеленные зубы хозяина могут ввести питомца в ступор. В темноте собаки видят значительно лучше, чем человек. В ночном лесу они никогда не потеряются, так как прекрасно определят дорогу.

И именно из-за этого питомцы порой ведут себя неадекватно, как думают их хозяева. А с потусторонним это никак не связано.