Мурашки по коже: народ ахнул, увидев родного брата Дмитрия Нагиева (фото)

Имя Дмитрия Нагиева хорошо известно каждому россиянину. Сейчас он находится в творческом отпуске, но еще пару лет назад артиста можно было увидеть на ТВ-экранах каждый день. Он вел ток-шоу, снимался в кино, был главным героем сериалов и играл в театрах.

При этом звезда всегда отличался скрытностью в личной жизни. Нагиев неохотно говорил о любовных отношениях и молчал о семье. Вот почему далеко не все его поклонники догадывались о том, что у артиста есть родной брат.

Евгений Нагиев младше знаменитого родственника на четыре года. Известно, что он некоторое время служил милиционером в Санкт-Петербурге. После работы в органах мужчина возглавлял охрану в ночном клубе Северной столицы. Также он профессионально занимался бодибилдингом и даже тренировал брата.

При первой же возможности Нагиев-младший ушел из найма и открыл собственное дело. Теперь он успешный бизнесмен, которому принадлежит не только сеть автомоек в Санкт-Петербурге, но и несколько небольших гостиниц. Внешне мужчина очень похож на старшего брата, что особенно видно на редких снимках и вызывает восторг у пользователей соцсетей.