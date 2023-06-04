Мурашки по коже: куда пропала опозоренная на «Пусть говорят» звезда СССР

Лилиана Алешникова снялась во многих советских фильмах, которые смело можно назвать хитами того времени. Среди них «Город зажигает огни» и «Взрослые дети». У нее было все, о чем мечтают миллионы девушек: всеобщая любовь, известность, успешная карьера в кино, любимые муж и сын. А так ли на самом деле все было безоблачно в жизни актрисы?

Родилась Лилиана в семье балерины и актера. Но воспитывал ее отчим, самый обычный инженер, чью фамилию она и носила. После школы девушка решила поступать во ВГИК, поскольку мечтала об актерской карьере. И не смогла. Затем она пошла в Щукинское театральное училище. Вскоре после поступления ей начали предлагать роли в кино, и это чуть не поставило крест на ее обучении. Позже начинающая актриса окончательно поняла, что театр не для нее и ушла в кинематограф.

В 1960 году она стала женой известного режиссера и потом играла только в его картинах. Однако семейное счастье долго не продлилось. Во время очередных съемок супруг Алешниковой попал в страшную аварию. А сама актриса в один миг стала седой. На восстановление здоровья ушли долгие годы. И после этого она так и не смогла полноценно вернуться к работе. Последняя картина с Лилианой вышла в середине 80-х. А далее она совсем исчезла.

Сама актриса объясняла это тем, что не видит себя в новом времени, в новых условиях работы. И со стороны казалось, что она вполне довольна своей жизнью. Однако жадные до сенсаций телевизионщики не хотели оставлять ее в покое. После отказа от участия в скандальном ток-шоу за Алешниковой устроили настоящую охоту. И в результате вся страна услышала о том, что актриса в ужасном состоянии и к тому же страдает алкоголизмом. Такого позора и клеветы Лилиана не выдержала и через несколько дней ее сердце остановилось.