Мурашки по коже: Королева шокировала народ архивным видео 20-летней давности (кадр)

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип родился в феврале 2002 года. Артистка не оставила без внимания знаменательную дату и поздравила своего наследника трогательной публикацией.

В записи Королева поделилась не только поздравлениями и недавним фото с сыном, но и архивной записью, сделанной 21 год назад. В то время певица была только беременна Архипом и вместе с коллегами пела ему песню-пожелание.

Подписчики артистки не прошли мимо публикации, но больше всего их внимание привлекло архивное видео. В ролике, как пишут удивленные фанаты, Королева предстает еще совсем молодой певицей. Знаменитость поразила поклонников своим невинным и юным образом, а некоторые признались, что до сих пор помнят тот период в карьере артистки.